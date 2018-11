Fantascienza e fantasy alla Reunion: dal "Trono di spade" arriva a Riccione l'attore Ross Mullan

Eventi

Riccione

| 10:44 - 09 Novembre 2018

Astronavi ed equipaggio pronti per partire per la 14° edizione della Reunion, evento che raccoglie appassionati di fantascienza, fantasy e scienza che si svolgerà fino a domenica a Riccione. Spazio per giochi, incontri, curiosità, anticipazioni e tanto altro. L'evento si svolge al centro congressi dell'Hotel Mediterraneo e vedrà come ospiti principali l'attore Ross Mulan, uno dei protagonisti del Trono di Spade e noto anche per i suoi ruoli da caratterista in Doctor Who e nel film cult Sharknado. Con lui sul palco anche l'attrice e doppiatrice Giulia Santilli. Tra i tanti personaggi a cui ha prestato la voce c'è anche quella di Mary Wiseman in "Star Trek Discovery".

Spazio anche alla scienza con Gianfranco Lollino, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Saludecio e al giornalista scientifico Andrea Gentile: in due diversi appuntamenti racconteranno la parte "reale" della fantascienza. Lollino mostrerà immagini di Luna e Marte, veri protagonisti stellari dell'estate appena trascorsa. Gentile, autore de "La scienza delle serie tv", spiegherà come alcune cose viste sullo schermo possano essere fattibili e altre con più difficoltà se non impossibili.

Appuntamento imperdibile quello del sabato sera con la consueta e colorata sfilata costumi che vedrà sul palco cosplay divertenti ed originali.

Non mancheranno proiezioni, curiosità ed anteprime in esclusiva.

L'evento è organizzato da Ultimo Avamposto, Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Doctor Who Italian Club e Italian Klinzha Society.





In audio intervista a Nicola Vianello uno degli organizzatori dell'evento