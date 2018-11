Perde controllo del camion carico di lamiere e finisce contro il muro di recinzione di un'abitazione

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 10:36 - 09 Novembre 2018

Un autoarticolato con un carico di lamiere è finito nel fosso terminando la corsa contro il muro di una recinzione. L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino di venerdì sulla provinciale che da San Giovanni in Maringnano porta a Tavullia all'altezza di Santa Maria in Pietrafitta. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio. L'autista ha perso il controllo del mezzo finendo prima nel fossato a destra e poi contro la recinzione di un'abitazione che si trova a circa 20 metri di distanza. Nessun altro veicolo è stato coinvolto e l'autista ha riportato, fortunatamente, solo qualche lieve contusione. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per il recupero del carico e la rimozione del mezzo. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Riccione. Foto Ballante.