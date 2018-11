Sabato i Vigili del Fuoco incroceranno le braccia: "Il governo onori le promesse fatte"

Attualità

Rimini

| 09:41 - 09 Novembre 2018

Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco indetto dal Co.Na.Po. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, Sabato 10 Novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30” ad annunciarlo è il Segretario Provinciale del Co.Na.Po Bruno Rigoni (nella foto). “La protesta” continua Rigoni “serve a spronare il governo affinché onori le promesse fatte ai VVF attraverso il contratto di governo permettendo di raggiungere i seguenti obiettivi. Perequare il trattamento economico sia fisso e continuativo che accessorio di tutto il personale operativo dei VVF, a quello degli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Si chiede di istituire il personale operativo dei VVF i 6 scatti aggiuntivi corrispondenti al 15% in più dell’importo della pensione come già avviene per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Istituire per il personale operativo dei VVF l’aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque, già corrisposto a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Una nuova legge, con delega al governo per il riordino delle carriere, recependo il parere delle commissioni parlamentari favorevole al personale operativo dei VVF.

In ambito locale la protesta riguarda la mancata attivazione di corsi di sala operativa per i Capi Squadra. Lo sciopero” continua Rigoni “non avrà alcun effetto negativo sul soccorso prestato alla popolazione, saranno infatti granititi tutti gli interventi di soccorso tecnico urgente.”