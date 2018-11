'Che figata di serata' al Jolly Disco, musica live con Filippo Graziani

Eventi

Novafeltria

| 20:42 - 08 Novembre 2018

Al Jolly Disco Novafeltria è tutto pronto per "Che figata di serata". Unica data di novembre per lo storico locale riminese, che quest'anno festeggia il 50esimo anno, "Che figata di serata", sabato 10 novembre, sarà animata dal live di Filippo Graziani, apprezzatissimo cantautore originario di Novafeltria. A seguire balli sulle due piste del jolly (centrale e prive') con i generi rock\pop, commerciale, house, afro, baracca e samba reggae. Altra particolarità dell'appuntamento di sabato 10 novembre è la collaborazione con il birrificio agricolo Alto Montefeltro di Montecerignone, attività che ha aperto con successo la scorsa estate, a dimostrazione della volontà della gestione del Jolly Disco di coinvolgere gli altri imprenditori e dare loro risalto. "Una festa nella quale vogliamo coinvolgere i nuovi amici e quelli di vecchia data, una serata aperta a tutti nello stile tipico del Jolly", spiega il gestore Francesco Pula. Unica data del mese di novembre, "Che figata di serata" sarà un'anteprima dello scoppiettante mese di dicembre, che vivrà di grandi appuntamenti, tra i quali la festa per il 50esimo compleanno del locale.