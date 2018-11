Montefiore Conca intitolerà una via al carabiniere Emanuele Reali, morto durante un inseguimento

Attualità

Montefiore Conca

| 17:55 - 08 Novembre 2018

Su proposta del Prosindaco di Montefiore Conca, onorevole Filippo Berselli, il Sindaco di Montefiore Conca Vallí Cipriani ha deciso di dedicare una via del proprio paese al carabiniere Emanuele Reali, morto durante il servizio mentre inseguiva un ladro. Stava semplicemente facendo il suo dovere, cercando di consegnare un malvivente alla giustizia, che forse il giorno dopo sarebbe tornato libero. La sfortuna ha voluto che proprio in quel momento sopraggiungesse un treno che non ha potuto evitare di travolgere il militare. Nessuna risonanza per questa vittima del dovere. Capita troppo spesso nel nostro paese che i Carabinieri finiti in prima pagina sono solo quelli che compiono gesti non consoni alla loro divisa. Nella sua vita invece Emanuele Reali aveva inseguito e arrestato tanti ladri, ma il suo nome non è mai finito sui giornali ed anche la sua morte è passata in silenzio, eccetto un trafiletto nelle cronache locali. Come sempre pochi prestano attenzione a questi gesti e senza nessuna intitolazione il suo nome verrebbe in breve dimenticato. Emanuele lascia i genitori, la giovane moglie e due figlie ancora piccolissime. Montefiore Conca dunque non dimenticherà questa vittima del dovere.