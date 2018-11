Basket D, per il Bellaria il talento dei Crabs Galassi è l'uomo in più: capocannoniere con 23,3 punti di media

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:48 - 08 Novembre 2018

Dopo la convincente vittoria sul Giardini Margherita per 86-69, il Bellaria Basket, secondo in classifica a -2 dalla capolista Forlimpopoli, venerdì andrà a far visita a Bologna al Progresso Happy Basket ancora a secco di vittorie, una squadra giovane e affamata assolutamente da non sottovalutare.

Lo sa beneil prodotto classe ’99 delle giovanili dei Crabs, uno dei principali artefici dell’ottimo avvio di campionato bellariese, nonché capocannoniere della serie D con 23.3 punti di media.

“Venerdì sarà una partita molto dura - attacca la guardia del Bellaria - mi aspetto di trovare una squadra decisa a metterci in difficoltà, dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco. Infortuni a parte, in questo inizio di stagione abbiamo faticato un po’ a trovare i giusti meccanismi: adesso stiamo crescendo e stiamo trovando la nostra dimensione. L’impegno in settimana è massimo, ci stiamo allenando bene e i risultati si vedono poi in campo: siamo sulla strada giusta, ma abbiamo grandi margini di miglioramento”.

“No, non è il mio obiettivo, per me essere il capocannoniere è un onore, ma devo ringraziare i miei compagni, che mi cercano e che mi mettono in condizione di segnare. Preferisco vincere e segnare poco piuttosto che il contrario: quando scendo in campo non sto a pensare ai punti, ma al fatto che la squadra giochi bene, perché se vogliamo raggiungere un obiettivo importante come ci siamo prefissati, ognuno dovrà fare dei sacrifici ed impegnarsi al massimo. Essere un punto di riferimento per la squadra, ma tutto ciò è frutto di allenamenti giornalieri sia tecnici, sia fisici, sia di tiro, che sto facendo con Gordan (Firic, ndr), perché alla fine il lavoro duro paga sempre”.