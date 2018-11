Basket giovanile, per Filippo Rossi dei Crabs stage con la Dinamo Sassari in vista della NextGen Cup U18

Sport

Rimini

| 17:35 - 08 Novembre 2018

In settimana il giovane dei Crabs Filippo Rossi, ala-guardia classe 2001 di 1,89, si è allenato con l’Under 18 della Dinamo Sassari, squadra che milita nel massimo campionato “Lega Basket Serie A” (LBA) in vista della NextGen Cup, che prenderà il via il primo weekend di dicembre. Si tratta di una nuova competizione giovanile dedicata alle squadre U18 delle 16 società di Serie A. Questo torneo nasce dalla volontà di promuovere maggiormente i settori giovanili con l’obiettivo di gettare le basi per scoprire nuovi talenti e farli crescere. Ogni squadra U18 delle 16 società di LBA potrà aggiungere ai propri giocatori anche tre ragazzi tesserati presso altre società. Questo è il caso di Filippo Rossi, chiamato dalla Dinamo Sassari per portare il suo contributo alla squadra.



La NextGen Cup si suddivide in due fasi, una prima fase di qualificazione dalla quale usciranno le 8 squadre che si sfideranno nella fase finale. La prima fase si svolgerà in corrispondenza della sosta per la Nazionale nelle giornate dell’1 e 2 dicembre e vedrà le squadre suddivise in quattro gironi in altrettante città. I gironi seguiranno la formula Round Robin (dove tutte le squadre del girone si confronteranno tra loro). Per ogni raggruppamento verranno coinvolte quattro squadre di LBA suddivise secondo criteri di vicinanza geografica e di livello tecnico al fine di garantire un equilibrio tra i differenti raggruppamenti. Nel girone B (sede di gioco Venezia – Taliercio) troviamo: Reyer Venezia, Aquila Basket Trento, Pallacanestro Trieste, Dinamo Sassari.

Il calendario prevede lo svolgimento di quattro gare l’1 dicembre e due partite il 2 dicembre. Le prime due squadre classificate per ciascun girone accederanno alla fase finale che si svolgerà in corrispondenza della Final Eight di Coppa Italia con due gironi Round Robin (giovedì 14 e venerdì 15 febbraio) dalle quali usciranno le quattro squadre che si affronteranno nella Final 4 conclusiva ad eliminazione diretta (sabato 16 e domenica 17), la finale U18 farà da apripista alla finale di Coppa Italia.