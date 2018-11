Rimini Calcio, solo Simoncelli sarà recuperato per la Fermana. Per Arlotti tempi lunghi. La prevendita

Sport

Rimini

| 17:21 - 08 Novembre 2018

Probabilmente solo Simoncelli sarà a disposizione per il match contro la Fermana di domenica al Neri. Ha ripreso ad allenarsi e dovrebbe essere disponibile. In forte dubbio Alimi che riprenderà solo venerdì; Bandini riprenderà a lavorare pure lui venerdì; quanto ad Arlotti sarà recuperabile tra circa un mese: ha cominciato solo adesso ad appoggiare a terra il piede. Quello che sembrava un infortunio leggero si è rivelato importante: frattura della base del quinto metatarso.



PREVENDITA E' attiva la prevendita per l’incontro Rimini-Fermana, in programma domenica 11 novembre con fischio d’inizio alle ore 14.30.I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656) Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

Domenica, invece, il botteghino del "Romeo Neri" sarà aperto dalle 10 alle 14.45.

Si rammenta che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

OSPITI: i tagliandi del Settore Ospiti potranno essere acquistati in prevendita, al prezzo unico di € 10 + diritti (Under 14 omaggio), al "Fermana Store" sito in via Trieste 31, Fermo. Il giorno della gara la biglietteria Ospiti sarà chiusa.