Rimini, scassinato il distributore automatico di sigarette alle Celle. Numerosi colpi in tre giorni nel riminese

Cronaca

Rimini

| 16:53 - 08 Novembre 2018

Ladri in azione in zona Celle di Rimini: nella notte alcuni malviventi hanno scassinato il distributore automatico di sigarette della Tabaccheria Romani, di via Popilia. Ad agire due persone con il volto travisato. Erano circa le 2 e trenta della notte tra mercoledì e giovedì e, approfittando dell’oscurità, gli ignoti malviventi hanno scardinato e svuotato il dispositivo portando via soldi e sigarette: è di oltre 5000 euro il danno oltre all’entità del bottino. Sgomenti i proprietari si sono accorti dell’accaduto solo alla mattina, quando si sono recati sul posto per aprire l’esercizio. E' un periodo che stanno saccheggiando diverse attività - dice la proprietaria - Ci vogliono pene più severe per chi fa questo tipo di cose.

Immediatamente hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza: dalle riprese si nota che i ladri hanno agito indisturbati per un’ora circa senza destare l’attenzione di alcuno. Secondo quanto ricostruito, non sarebbe un colpo isolato: infatti già numerosi distributori sono stati presi di mira nel giro di pochi giorni.



Nella FOTO i ladri ripresi dalla telecamera mentre scassinano il distributore.