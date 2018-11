Nuoto pinnato: alla piscina dei Tavolucci torna il Trofeo Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 16:11 - 08 Novembre 2018

Sono attesi circa 150 partecipanti, in rappresentanza di otto squadre, alla seconda edizione del Trofeo Titano di Nuoto Pinnato che andrà in scena domenica 11 novembre, nella piscina dei Tavolucci. La manifestazione, organizzata dalla Domus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, torna dopo il grande successo dello scorso anno.

Le gare avranno inizio alle 11.30 e vedranno impegnati anche numerosi atleti di casa, di cui quattro alla loro prima gara. Ad esordire nell’impianto sammarinese saranno Maria Bartolini, Aurora Toccaceli, Matteo Cardinali e Jessica Sarti. Sono ormai degli habitué delle competizioni agonistiche, invece, Teodoro Canti, Elena Marinoni, Francesco Casadei, Camilla Sansovini, Diego Toccaceli, Emanuele Canti, Veronica Pirroni e Gaia Parisi, seguiti come sempre dal tecnico Della Domus San Marino Giuseppe Ierardi.

Quest’anno, inoltre, parteciperanno quattro atleti del gruppo master: Marco Pirroni, Alessandro Viret, Monia Pasolini e Simone Dardari. L’appuntamento, dunque, è per domenica alla piscina dei Tavolucci.