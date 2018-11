In sella alla bici scippa una signora alla fermata del bus, tunisino arrestato dopo inseguimento

Cronaca

Rimini

| 15:38 - 08 Novembre 2018

Derubata da un giovane in bici mentre aspetta il bus, è successo mercoledì sera a Rimini, verso le ore 20.20. Una signora sostava alla fermata ed è stata sorpresa dal gesto furtivo di un giovane che si è dato immediatamente ad una precipitosa fuga, inseguito da due ragazzi. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio di vigilanza davanti alla stazione, allertati dai passanti che avevano assistito al furto, hanno inseguito l’autore del reato, riuscendo in breve a raggiungerlo e trarlo in arresto per il reato commesso e anche per la resistenza opposta ai Pubblici Ufficiali che lo hanno bloccato. Nella mattinata di giovedì, a seguito di rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto e per il giovane si sono aperte le porte del carcere.