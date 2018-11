Santarcangelo Calcio, ecco l'attaccante Merlonghi. Venerdì a disposizione per il match con l'Avezzano

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:20 - 08 Novembre 2018

Il Santarcangelo Calcio ha ingaggiato l’attaccante Mario Merlonghi. Il nuovo giocatore gialloblù classe 1988 nelle ultime cinque stagioni ha disputato 92 partite in serie D (Maccarese, San Cesareo, San Nicolò) e 50 in serie C (Lucchese) segnando complessivamente 41 gol. In precedenza quattro stagioni al Monterotondo (serie D) con 20 reti. Poi una parentesi di due anni al Fondi (C2) con 24 presenze e un gol, quindi tra Lupa Frascati e Anzolavino (serie D). Merlonghi, che da circa un mese si sta allenando con i ragazzi di mister Daniele Galloppa, già da venerdì per la partita contro l’Avezzano (Valentino Mazzola ore 14:30) sarà a disposizione del tecnico.