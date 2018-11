Riabilitazione dopo incidente, i tifosi si mobilitano: "Bryan c'è...tutti in piedi sul divano"

Attualità

| 15:01 - 08 Novembre 2018

Bryan c'è... tutti in piedi sul divano! Dopo quel maledetto pomeriggio della Baldasserona il pilota di motocross Bryan Toccaceli sta lottando come un leone. I suoi tifosi cercano di sostenerlo al massimo e sperano di rivederlo un giorno sul gradino più alto del podio, magari alle Paralimpiadi. Per aiutare Bryan e la sua famiglia, i tifosi capitanati dal gruppo “Io sto con Bryan”, hanno organizzato una super pizzata. La cena è in programma venerdì 16 novembre ristorante 2 Archi a Fiorentino, a San Marino. Saranno presenti anche Paolo e la Sabrina, genitori di Bryan. Durante la serata ci sarà una lotteria con ricchi premi. In palio anche un abbonamento trimestrale alla prestigiosa palestra dei campioni Athletic Thai Gym. L’obbiettivo della serata è raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di un automezzo attrezzato, per agevolare gli spostamenti di Bryan appena tornerà a casa da Montecatone. La quota di partecipazione alla serata è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Per prenotazioni contattare il numero 0549 997889.