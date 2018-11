A Riccione analisi sui sottopassi ferroviari: ecco le modifiche alla viabilità

Attualità

Riccione

| 14:57 - 08 Novembre 2018

Da lunedì 12 giovedì 16 novembre l’ufficio traffico del Comando di Polizia Municipale ha disposto delle modifiche alla viabilità per consentire indagini e analisi tensionali sui sottopassi ferroviari di pertinenza a RFI. I sondaggi, eseguiti dalla ditta “ Experimentations s.r.l. “ di San Mariano di Corciano (PG) riguarderanno 4 ponti, della durata di un giorno per ciascun, ad eccezione dell’ultimo sondaggio che comprenderà due mezze giornate il 15 e 16 novembre. Nel dettaglio nello stesso orario, 8.00- 19.00, il 12 novembre verrà interdetta la circolazione in viale Michelangelo, nel tratto compreso tra viale Vespucci e il sottopasso, a seguire il 13 novembre la circolazione sarà interdetta in viale Cesare Battisti, nel tratto compreso tra viale XIX ottobre e viale Filzi, stesso provvedimento per viale Puccini nel tratto tra viale Rimini e viale Tasso nella giornata del 14 novembre. Le indagini proseguiranno il 15 e 16 novembre in viale Verdi, dal sottopasso ferroviario, per un tratto di 100 mt, direzione mare e monte. In quest’ultimo caso verrà consentito il senso unico alternato con apposita segnaletica attraverso un impianto semaforico mobile. Saranno possibili disagi alla circolazione circoscritti, per ogni intervento, ad una giornata. La ditta si riserva di concludere le indagini prima dei tempi stabiliti.