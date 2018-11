Imu sugli ombrelloni a Rimini, assessore regionale chiede incontro con Agenzia delle entrate

Attualità

Rimini

08 Novembre 2018

“Chiederò immediatamente un incontro alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate per capire il perché di questa riscossione”. Lo annuncia l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini, dopo la notizia che è stato chiesto agli operatori balneari di Rimini il pagamento dell’Imu anche per gli ombrelloni.

“Sembra una situazione anomala e davvero strana- sottolinea l’assessore- che, almeno all'apparenza, non ha alcuna giustificazione visto, peraltro, che si paga solo a Rimini. Questa riscossione non va nella direzione intrapresa dalla Regione e dai territori, quella di investire nel turismo, comparto fondamentale per la crescita dell'economia regionale, in collaborazione con gli operatori privati. Basti pensare ai 20 milioni di euro che abbiamo deciso di stanziare proprio per la riqualificazione degli spazi urbani nelle città costiere e degli stessi stabilimenti balneari”.