Rimini, come recuperare gli scarti in cucina: a Ecomondo show cooking con Valerio Braschi

Attualità

Rimini

| 14:38 - 08 Novembre 2018

L’economia circolare entra anche in cucina. All’Ecomondo di Italian Exhibition Group, in corso alla fiera di Rimini, show cooking di Valerio Braschi. Il giovane chef vincitore di Masterchef si è esibito oggi allo stand della Garc, azienda specializzata in recupero e trasporto rifiuti. Valerio ha mostrato come sia possibile cucinare ad altissimi livelli anche con gli scarti del cibo. Nel suo menù, mazzancolle con una salsa a base di curry realizzata con bucce di patate e spezie varie.

Dinamico, intelligente, curioso. Valerio Braschi è questo e molto altro. Nato a Sant’Arcangelo di Romagna diciotto anni fa, Valerio si è subito distinto all’interno della cucina più famosa d’Italia per talento, gusto e spirito innovativo, ora studia, partecipa a eventi dove mostra il suo estro e sogna un suo locale.