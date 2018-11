Volley femminile, esordio ok per l'Under 18 Ke Car Riviera Volley: 3-1 al BVolley. Aglio top scorer

Sport

Rimini

| 14:19 - 08 Novembre 2018

Nella prima partita del campionato Under 18 territoriale di volley femminile la squadra del Riviera Volley targata Ke Car ha vinto nettamente per 3-1. E' in sostanza la squadra Under 16 che partecipa al campionato regionale rinforzata da Aglio e dal libero Bissoni, che fanno parte del roster della squadra di serie B2.

Senza storia i primi due set in cui le avversarie non sono entrate in partita, ben giocati dalle riminesi, in cui Moras ha esordito ben comportandosi nel ruolo di palleggiatrice. Nel terzo parziale la squadra di Nanni, ben coadiuvato dall'assistente Forlani, si è adagiata mentalmente mentre il Bellaria è cresciuto chiudendo il set a suo favore (22-25). Nel terzo la Ke Car Rimini si è ritrovata, Aglio ha preso in mano la situazione e il match si è chiuso sul 25-21. Assente il punto di forza l'infortunata Semprini Cesari in panchina per onor di firma. Prossimo turno: altro derby al PalaRinaldi contro il Viserba (ore 20,30).

Per quanto riguarda la Under 16 SGR-Grossi del Riviera Volley, domenica scorsa è stata sconfitta dalla Libertas Forlì in casa per 3-0( 23-25, 24-26, 22-25). Senza Semprini Cesari e Morelli infortunate, la formazione di Nanni ha giocato al di sotto delle sue possibilità commettendo numerosi errori in tutti i fondamentali e trovando dall'altra parte un'Ikenna in giornata di grazia (23 punti). Nonostante la giornata no, i set sono stati combattuti fino alla fine. Nel prossimo turno - martedì ore 18,30 - la squadra di Nanni sarà di scena a Bologna contro il Bologna 2003 capolista.

Domenica la squadra di B2 Emanuel Riviera Volley sarà di scena a Rovigo (ore 18) contro la formazione locale: una sfida in cui la formazione di Luca Nanni deve confermare il trend positivo.

IL TABELLINO

Ke Car Riviera Volley - BVolley Rimini 3-1

(25-10, 25-17, 22-25, 25-21)

KE CAR RIMINI Aglio 18, Magi 7, Pellegrini 7, Forlani 2, Piomboni 3, Pederboni 6, Fattori 3, Morelli, Moras 2, Ariano 3, Salgado 5, Evangelisti (L1), Bissoni (L2), Ne. Semprini Cesari. All.Nanni. Vice: Forlani