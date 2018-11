Estrae la pistola e spara in aria, ma erano solo colpi a salve: denunciato 56enne

Cronaca

| 11:38 - 08 Novembre 2018

Esce dal locale e si mette a sparare in aria. Un 56enne di Cattolica, pregiudicato, si trovava nella spiaggia di fronte al “Bikini” quando, per motivi ignoti, ha estratto una pistola sparando al cielo. Sul posto sono giunti i Carabinieri allertati dai cittadini spaventati dalla situazione. Per fortuna l’arma in mano al 56enne era un giocattolo e sparava a salve. Era una fedele riproduzione di una beretta 92 FS corredata di 31 cartucce. L’uomo è stato indagato in stato di libertà dalla Procura per procurato allarme.