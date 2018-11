La grande guerra 100 anni dopo: una mostra a Novafeltria e un concerto degli alpini

Eventi

Novafeltria

| 10:08 - 08 Novembre 2018

Il richiamo all’importanza della memoria ed il ricordo dei tanti Eroi che hanno sacrificato le loro vite per la Patria e per un ideale di Libertà, sono stati il filo conduttore delle commemorazioni che si sono svolte a Novafeltria e nelle frazioni, domenica 4 novembre 2018 in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e che quest’anno coincideva anche con la chiusura delle Celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra. Il ricco calendario di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ARIES di Rimini (Associazione Ricerche

Iconografiche e Storiche) e con il Gruppo Storico MOVM Tenente Decio Raggi, ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, dei bambini della Scuola primaria di Novafeltria e di tanti cittadini.

Il programma per le Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale trova il suo culmine nella mostra “Dal Marecchia al Piave. 100 anni dopo” una bella e originale esposizione di cimeli, documenti d’archivio, oggetti di uso bellico e quotidiano risalenti alla Grande Guerra con un taglio mirato a sottolineare l’importanza e il contributo che anche il nostro territorio ha profuso in quel conflitto. La mostra che nei prossimi giorni sarà visitata da 17 classi del territorio che ne hanno già fatto richiesta, sarà aperta fino al 25 novembre presso Palazzo Lombardini (Ex Scuola Benelli) con la possibilità di effettuare visite guidate su prenotazione.

Domenica 11 novembre alle ore 17, a conclusione delle Celebrazioni, nel Teatro Sociale si terrà il Concerto del Coro stella Alpina con canti tradizionali degli alpini.



Tutte le iniziative sono ad ingresso libero

La mostra sarà aperta dal 4 al 25 novembre 2018 nei giorni di lunedi (9-12) venerdi (15-18) sabato (9-12)

Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale 0541/922256 biblioteca@comune.novafeltria.rn.it