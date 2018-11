Laura Coste, il caso arriva su Rai Due. A 'I Fatti Vostri' parla la sorella della ragazza scomparsa

Cronaca

Rimini

| 22:19 - 07 Novembre 2018

La trasmissione di Rai Due "I Fatti Vostri" si è occupata del caso di Laura Coste, la ragazza residente tra l'Alta Valmarecchia e Rimini, allontanatasi dalla famiglia oramai tre anni fa. La sorella di Laura, Viviana, ha espresso ancora una volta la preoccupazione della famiglia, ma soprattutto si è soffermata sulle foto scattate da un telespettatore di "Chi l'ha visto". Qualche settimana fa, infatti, il noto programma di Rai Tre aveva parlato dell'esistenza di foto scattate a Laura, a Milano, in compagnia di un uomo. In sostanza il telespettatore, mentre si scattava un selfie, aveva riconosciuto dietro di sè la ragazza. Conoscendone il caso, l'aveva seguita, scattando altre tre foto. Ma in questi scatti qualcosa ha fatto suscitare dubbi e paure nella famiglia. Infatti Laura aveva con sé una borsa a tracolla da computer, che poi sparisce negli altri scatti, lasciando spazio a una normale borsa da donna. La famiglia crede quindi che l'incontro tra il telespettatore di "Chi l'ha visto" e Laura non sia stato frutto del caso. Foto forse scattate per tranquillizzare e per dare un segnale. Ancora una volta viene ribadito dai parenti della ragazza che potrebbe non trattarsi di un allontanamento volontario e dello stesso parere è l'Associazione Penelope-Persone scomparse. Gli avvocati dell'associazione, ospiti a "I Fatti Vostri", sono state lapidarie: "Nella vicenda c'è qualcosa di losco". Laura potrebbe essere stata costretta a lasciare la propria famiglia, che continua la sua battaglia personale per fare chiarezza sulla vicenda.