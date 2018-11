Arrestato giovane albanese, espatriava con timbro falso sul passaporto

Cronaca

Rimini

| 15:32 - 07 Novembre 2018

Martedì mattina la Squadra Volante di Rimini, durante un posto di controllo sul lungomare di Rivabella, ha fermato una Volkswagen Polo con a bordo tre cittadini albanesi, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, stupefacenti e armi, nonché irregolari sul territorio nazionale.

Ad una ulteriore approfondita verifica dei documenti i poliziotti hanno accertato che sul passaporto di uno dei giovani, vi erano apposti due timbri contraffatti, uno di uscita e uno di entrata, della Polizia di Frontiera di Zurigo. Per tale motivo lo stesso è stato arrestato e condannato, con rito direttissimo, a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Per i tre stranieri sono in corso le procedure per l’espulsione dal territorio Nazionale.