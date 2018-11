A Montescudo e Monte Colombo si festeggia l'autunno agricolo con la 'Fiera dei Sapori'

Eventi

Montescudo

| 15:18 - 07 Novembre 2018

La Pro Loco di Monte Colombo e la Pro Loco di Montescudo organizzano l’undicesima edizione de Le dolcezze di San Martino, la manifestazione autunnale dedicata all’agricoltura ed al suo capodanno, San Martino, alle tradizioni della civiltà contadina, ai suoi cibi tipici, all’artigianato artistico. L’edizione 2018 della manifestazione è prevista per domenica 11 novembre a Monte Colombo, in Piazza San Martino di Tours.

Sarà il contenitore della seconda Fiera dei sapori di Montescudo e Monte Colombo, dedicata alla valorizzazione del marchio dei prodotti tipici e dell’artigianato artistico del Comune di Montescudo-Monte Colombo. In questa edizione, durante la mattina verrà allestito un mercatino dei “Sapori di Montescudo e Monte Colombo” presso il mercato domenicale di Montescudo. A partire dalle ore 14.00, in Piazza San Martino di Tours a Monte Colombo, apriranno gli stands gastronomici ed inizieranno gli spettacoli musicali con canti popolari tipici della civiltà contadina. Sarà possibile acquistare la Pagnotta di San Martino, preparata sulla base di una ricetta segreta conosciuta solo a Monte Colombo. Alle ore 17.00, presso l’ex asilo infantile “Don Matteo Del Monte”, si terrà un interessante convegno sulla nascita, a Montescudo, della stampa romagnola a ruggine, poi diffusasi in tutta la Romagna e nel Montefeltro.