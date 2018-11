Avvocati di strada a Rimini, migranti e italiani tra gli assistiti. Il bilancio di un anno di attività

Attualità

Rimini

| 14:20 - 07 Novembre 2018

Lo sportello di Rimini di Avvocato di Strada compie un anno. Avvocato di Strada, onlus che da diciotto anni fornisce consulenza ed assistenza legale gratuita a persone senza fissa dimora, ha inaugurato la sede di Rimini a novembre dello scorso anno quale quarantasettesimo sportello dell’Associazione in tutta Italia. È attivo il secondo e il quarto sabato di ogni mese, dalle 9 alle 11, presso la sede di Rimini di Croce Rossa Italiana (via Mameli, 37). Al momento prestano attività allo sportello 13 volontari (di cui 11 avvocati).





I SENZA FISSA DIMORA SEGUITI DALLO SPORTELLO DI RIMINI. Nel primo anno di attività lo sportello ha seguito 51 pratiche: 29 di diritto civile, 4 di diritto penale, 11 di diritto dei migranti, 6 di diritto amministrativo, 1 non classificabile. Gli assistiti sono per il 72,5% uomini (37 su 51) e per il 55% di origine comunitaria (con una preponderanza di utenti italiani, 27 su 51); gli utenti extracomunitari provengono da 17 Paesi diversi, in particolare da Africa ed Europa orientale.





INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI. L’attività dei volontari che prestano servizio allo Sportello è svolta a titolo del tutto gratuito, ma sono comunque previsti dei costi da sostenere: raccomandate, marche da bollo, visure camerali, nonché quelli legati all’organizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione. Per sostenere le proprie attività a Rimini come altrove, lo Sportello si affida a donazioni ed attività di autofinanziamento, come la “Cena dei diritti” che verrà organizzata il 17 novembre presso Grotta Rossa – Spazio Pubblico Autogestito (prenotazioni entro il 14 a rimini@avvocatodistrada.it). La cena sarà un’occasione per festeggiare il primo compleanno dello sportello e conoscere le sue attività: ad ogni tavolo sarà infatti presente un volontario dell’Associazione, che racconterà la propria esperienza di volontariato e alcune pratiche seguite dallo sportello. Alla serata sarà presente anche il fondatore e presidente di Avvocato di Strada, l'avv. Antonio Mumolo. Nel corso del mese di novembre Avvocato di Strada, in collaborazione con altre associazioni e realtà del territorio, organizza in vari Comuni della Provincia (a Rimini, Villa Verucchio e Santarcangelo di Romagna) un ciclo di proiezioni, il “Cineforum dei diritti”, dedicato al tema della tutela dei diritti fondamentali, in occasione del 70° anniversario della Costituzione: il primo appuntamento sarà a Santarcangelo il 13 novembre, con la proiezione di un docu-film sulle leggi razziali, da poco presentato al Festival del cinema di Venezia.



PROPOSTE. Tra le proposte avanzate all’Amministrazione comunale di Rimini, c'è quella mirata a risolvere il problema della posta e delle comunicazioni. Quando una persona senza fissa dimora ottiene l’iscrizione anagrafica nella via fittizia, infatti, non possiede un domicilio facilmente individuabile dove ricevere posta e documenti importanti. Questa circostanza costituisce un grosso problema, soprattutto quando la persona deve ricevere documenti importanti come per esempio patente di guida e tessera sanitaria. Per questo è chiesto al Comune di Rimini di adottare una soluzione analoga a quella di Reggio Emilia, dove è stato predisposto un luogo idoneo e preciso presso il quale gli utenti con la residenza anagrafica nella via fittizia possono recarsi a ricevere notifiche e raccomandate.





Intervista di Riccardo Giannini all'avvocato Patrick Wild.