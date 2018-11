La truffa dei pierre: fanno pagare ingresso in discoteche a ingresso libero. 'Spingono poi i ragazzi a ubriacarsi'

Attualità

Rimini

| 13:54 - 07 Novembre 2018

Un'aggressione perpetrata a danno di un pierre, da parte di alcuni 'collegh', ma non solo. I gestori dei locali del riminese lanciano l'allarme sulle attività dei pierre, a volte vere e proprie truffe nei confronti dei locali e dei turisti: quest'ultimi sono "assaliti" sul treno e all'arrivo in stazione e viene offerto loro una card con grandi sconti per i locali più importanti della Riviera. In realtà viene fatto pagare l'ingresso in discoteche ad ingresso gratuito. Inoltre i pierre finiscono per vendere consumazioni di alcol a prezzi stracciati in locali non di prim'ordine, incentivando l'abuso di alcol, specie da parte dei turisti più giovani. Una situazione che pregiudica l'immagine dei locali e della Riviera. Gli imprenditori del settore ne hanno parlato nell'ultimo consiglio provinciale del Silb. Sentiamo il presidente del Silb Gianni Indino, al microfono di Riccardo Giannini.