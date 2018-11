Cattolica, contributi di 1000 euro per le nuove imprese del commercio e dell'artigianato

Attualità

12:45 - 07 Novembre 2018

Nei giorni scorsi è stato pubblicato dal Comune di Cattolica un bando per il sostegno alla nuove imprese del commercio e dell'artigianato. Si tratta della possibilità di riconosce fino a mille euro a fondo perduto a gran parte delle imprese che hanno aperto i battenti nel corso del 2018 o che intendano farlo entro il termine del prossimo 1° aprile 2019. C'è tempo sino al 20 di novembre per presentare le richieste. Tra le spese ammissibili al riconoscimento del contributo vi sono quelle per l'avvio la propria attività come spese per notaio, camera di commercio o consulenze, attrezzature ed arredi, attivazione di utenze luce, gas ed acqua, il 5 % del canone annuo dell'affitto dei locali, ed anche tasse e canoni comunali (Imu, Tari e Cosap).





“Un impegno concreto – commenta soddisfatto il Sindaco Mariano Gennari – che abbiamo rispettato accogliendo le istanze dei rappresentati di categoria. Sono stati stanziati 10 mila euro per questa azione che intende sostenere chi vuole investire sul nostro territorio”.





Secondo i dati della locale Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) sarebbero circa 60 le imprese che potrebbero avere i requisiti per accedere a questo fondo. Il bando completo è tutta la modulistica si trovano sul sito cattolica.net alla sezione Bandi e Concorsi.