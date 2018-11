Cantautrice riminese Elena Sanchi presenta i suoi nuovi brani in un live al Victor Pub

Eventi

Riccione

| 12:43 - 07 Novembre 2018

Nel giorno stesso dell’uscita del suo nuovo album dal titolo “Risveglio” e in attesa della presentazione ufficiale, la cantautrice romagnola Elena Sanchi si propone al pubblico con un Acoustic Show in programma venerdì 9 novembre al Victor Pub di Riccione.

Ad accompagnare Elena Sanchi in questo appuntamento di live music durante il quale saranno proposti alcuni brani di “Cuore Migrante” (disco candidato alla Targa Tenco come “miglior opera prima 2015”) e qualche canzone del nuovo album Risveglio, sarà il chitarrista Nicolas Micheli.

Un buon calice di vino rosso offerto dall’azienda agricola Cottarella “bagnerà” la serata.