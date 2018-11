Sammaurese Calcio in lutto, morto a 28 anni il massaggiatore della squadra Juniores Mattia Piscaglia

Sport

| 12:39 - 07 Novembre 2018

Lutto nella grande famiglia della Sammaurese Calcio. Nella notte è morto all'improvviso il massaggiatore della formazione Juniores Mattia Piscaglia, un ragazzo di appena 28 anni di Cesenatico, da due anni nel club della società giallorossa, conosciuto anche nel Riminese: aveva frequetato il liceo artistico di Viserba. Otre a collaborare con la squadra Juniores all'occorrenza dava una mano al collega della prima squadra Muccioli. Martedì sera era regolarmente al campo a massaggiare e curare con passione e dedizione i ragazzi della Juniores per l'allenamento del martedì e nulla faceva presagire la disgrazia che qualche ora dopo si sarebbe verificata.

Senza parole i dirigenti, i giocatori, lo staff del club che attraverso la pagina facebook si unisce al grande dolore della fidanzata e della famiglia Piscaglia. Nella prossima partita la squadra giocherà con il lutto al braccio. I funerali saranno celebrati venerdì 9 novembre nella chiesa di Santa Maria Goretti in via Aspromonte 3 a Cesenatico, nella zona Peep."Ciao Mattia!!! Noi ti ricorderemo sempre così" il post su Facebook corredato dalla foto con Piscaglia al lavoro. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it