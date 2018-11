Su il sipario al Teatro Sociale di Novafeltria, venerdì 9 novembre arriva "A Trebbo con Shakespare"

Eventi

Novafeltria

| 12:19 - 07 Novembre 2018

Il Teatro Sociale Novafeltria è pronto per inaugurare la sua stagione presentando venerdì 9 novembre alle ore 21 lo spettacolo A Trebbo con Shakespeare, con Denis Campitelli del Teatro Zigoia, liberamente tratto da Shakespeare in dialet di Franco Mescolini.

“Trebbo” deriva dalla parola dialettale Trebb, che significa incontro, ritrovo, veglia con amici. In Romagna, fino a qualche anno fa, questi incontri avvenivano nelle stalle dove, nelle lunghe e gelide notti d'inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una vecchia casa colonica, proprio in un anfratto del muro di una stalla, viene ritrovato un vecchio manoscritto. È Teatro. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.

Lo spettacolo è fuori abbonamento e gli abbonati alla Stagione Teatrale 2018-2019 potranno usufruire dell’ingresso gratuito. La Campagna abbonamenti durerà fino al 20 novembre.