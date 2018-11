Delegazione lavoratori Scm convocata dal Prefetto: presto tavolo istituzionale con l’azienda e operai

Attualità

Rimini

| 12:13 - 07 Novembre 2018

Martedì pomeriggio il Prefetto ha ricevuto una delegazione dei lavoratori dell’indotto delle fonderie dell’azienda SCM e il rappresentante del Sindacato Intercategoriale Cobas.

L’incontro è stato convocato per ascoltare dai diretti interessati le motivazioni che hanno generato lo stato di agitazione avviato nei giorni scorsi e, nel contempo, aprire un tavolo istituzionale attorno al quale far convergere tutti i soggetti coinvolti nella complessa vicenda aziendale. Il Prefetto ha ascoltato con attenzione le storie e le argomentazioni, assicurando il massimo impegno per ricondurre al tavolo, attraverso un’azione di terzietà e di mediazione, le ragioni delle richieste con le esigenze della produzione. Prima della formale convocazione del tavolo congiunto la dott.ssa Camporota si è riservata di sentire le altre parti interessate.