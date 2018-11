Misano Grand Prix Truck: fissate le date della prossima edizione 25 e 26 maggio 2019

Sport

Misano Adriatico

| 12:05 - 07 Novembre 2018

Fissata la data ufficiale: il prossimo Misano Grand Prix Truck 2019 si svolgerà il 25 e 26 maggio al circuito Marco Simoncelli. L’annuncio è stato dato a Ecomondo, il salone internazionale dedicato alla green e circular economy in corso alla Fiera di Rimini, dove è presente un’area dedicata proprio al grande evento di Misano, che lo scorso anno richiamò 42.811 visitatori all’insegna di spettacolo, business e internazionalità.

In vista del Misano Grand Prix Truck 2019 c’è anche una importante novità. Allo scopo di valutare sia l’impatto economico prodotto dall’evento che le potenzialità future di una sua espansione, Misano World Circuit ha definito una partnership con Campus di Rimini dell’Università di Bologna, in particolare il corso Business administration & management, curriculum in service management.

L’ateneo si occuperà di effettuare una analisi economica dell’evento, di valutarne i benefici per il territorio e le prospettive di sviluppo futuro in Italia e nei paesi di maggiore interesse come Austria, Francia e Germania.

Sarà svolta un’analisi dettagliata che partirà dai dati e dalle informazioni sulle ultime edizioni, cui seguirà uno studio commerciale ed in ambito marketing per verificare le strategie più adatte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, in primis l’incremento dei partecipanti. Infine, l’analisi si focalizzerà su sponsor e partner, cercando di dare uno spirito internazionale in congruenza con il progetto presentato dall’università.

Saranno, anche nel 2019, giornate caratterizzate dalla presenza dei produttori leader del settore che incontreranno la community dell’autotrasporto, presentando e facendo provare i nuovi modelli e le nuove tecnologie. Nel paddock anche le aziende dell’indotto e dei servizi. Alla parte espositiva si sommerà il raduno dei camion decorati che taglierà il traguardo dei 15 anni. Infine, tornerà il FIA European Truck Racing Championship, spettacolari gare del campionato continentale promosso da ETRA coin l’unica tappa italiana a MWC.

Conferma anche per Greening Misano Grand Prix Truck, il programma di sostenibilità ambientale e sociale che vuole sensibilizzare sull’importanza di adottare comportamenti sostenibili nei grandi eventi sportivi, facendo leva sulla passione per il motorsport per far crescere anche quella per la sostenibilità. La progettazione e il coordinamento di Greening Misano Grand Prix 2019 saranno a cura di Right Hub, start-up certificata B Corp, specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.

A Ecomondo, nell’area del gruppo editoriale Sandhills, sono state esposte le grafiche che annunciano le date 2019 dell’evento e la rinnovata partnership.