Concerti, spettacoli, dialetto e favole nella stagione del teatro CorTe di Coriano

Coriano

| 11:08 - 07 Novembre 2018

Prosegue la stagione della cultura e dello spettacolo di Coriano. Comune di Coriano e Compagnia Fratelli di Taglia, in collaborazione con le associazioni corianesi, rinnovano il loro impegno nel contribuire a creare nella cittadina romagnola un punto di riferimento per il teatro e le arti performative.

La nuova Stagione del Teatro CorTe è la sesta affidata dall’Assessorato alla Cultura alla direzione artistica dei Fratelli di Taglia, che ha appena vinto il nuovo Bando per la gestione del palcoscenico corianese indetto dal Comune di Coriano. Dal 17 novembre 2018 al 23 marzo 2019 in cartellone 22 spettacoli che vedrà andare in scena drammaturgie contemporanee, musica dal vivo locale e internazionale, interessanti novità del panorama teatrale e alcuni grandi comici italiani, dando vita ad un percorso culturale tutto da seguire. Un programma a 360 gradi capace di soddisfare ogni tipo di gusto e rivolto a tutte le età. L’obiettivo, come ogni anno, è di riconfermare e migliorare quello che è stato fatto nelle stagioni precedenti e cercare di fidelizzare un numero sempre più ampio di persone appassionandole all’arte viva per eccellenza: il teatro.

“Siamo felici – dichiara il sindaco di Coriano Domenica Spinelli - di rinnovare per altri due anni la collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia e di portare avanti insieme un progetto culturale che vuole confermare il teatro Corte come fulcro del nostro territorio e protagonista del panorama teatrale romagnolo. Sarà una programmazione a 360 gradi e vedrà andare in scena grandi artisti italiani e internazionali.

L’obiettivo è di migliorarsi e garantire qualità al nostro pubblico che stagione dopo stagione diventa sempre più numeroso e affezionato alla nostra realtà. Un lavoro in sinergia con le attività corianesi che sostengono e collaborano con il teatro per garantire un’esperienza non solo culturale ma anche legata fortemente al territorio. Adesso vi aspettiamo con il grande inizio di stagione del Circo Paniko per la Fiera dell’Oliva”