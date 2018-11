Volley serie C San Marino. Prima trasferta per Titan Services, partita casalinga per le ragazze

Sport

| 10:57 - 07 Novembre 2018

Serie C maschile. Dopo la bella vittoria casalinga di sabato scorso sul Carpi, la Titan Services gioca in trasferta il primo derby della stagione. Appuntamento in anticipo venerdì 9 alle 21 a Cesenatico. “Il Cesenatico è salito quest’anno dalla D. - Spiega coach Stefano Mascetti (nella foto). – Ma se penseremo di avere vita facile e giocheremo avendo in testa la prestazione col Carpi, andremo senz’altro incontro a problemi. Perché nel Cesenatico ci sono atleti come Ceccarelli, l’anno scorso a Bellaria che, nell’ultima partita proprio contro la sua ex squadra, ne ha fatti 22 e Rasi, un palleggiatore ottimo per la categoria. Inoltre, ora è troppo presto per giudicare le squadre. Poi, giochiamo in anticipo, in un orario per noi inconsueto, in una palestra che non conosciamo. Insomma, io vedo problemi. Credo che i nostri avversari spingeranno molto in battuta e ci proveranno in tutti i modi. Non sarà per niente facile”.

CLASSIFICA. Conad San Zaccaria 12, Plastorgomma Sassuolo 6, Dinamo Bellaria 6, Titan Services 5, Pagnoni Rimini 5, Cesena 3, Hipix Modena 3, Cesenatico 1, Spem Faenza 1, Consar Ravenna 0, Fois Index Conselice 0, Carpi 0.

PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Venerdì 9 novembre ore 21 a Cesenatico: Cesenatico - Titan Services.

Serie C femminile. Dopo due trasferte e aver usufruito del turno di riposo, la Banca di San Marino torna fra le mura amiche del Pala Casadei per affrontare, sabato 11 alle 18.30, la Fenix Faenza capoclassifica. “Dopo la prima vittoria della stagione sabato scorso a Savignano – dice Fabio Palazzi, allenatore delle titane - il morale della squadra si è alzato e questo è un fattore positivo. Però affrontiamo il Faenza che è primo in classifica. E’ un gruppo forte che gioca una pallavolo piuttosto evoluta. Pere me, è una delle squadre candidate alla promozione. Noi, come detto, abbiamo il morale alto e tutte le giocatrici sono in salute. Proveremo a sfruttare il fattore campo e a partire forte, poi vedremo cosa succederà”.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 11, Castenaso 11, Claus Forlì 10, La Greppia Cervia 9, Libertas Massavolley 7, Retina Cattolica 6 Maccagni Molinella 6, Banca di San Marino 3, Pontevecchio Bologna 3, Teodora Ravenna 3, Flamigni San Martino 2, Rubicone In Volley 1, Gut Chemical Bellaria 0.

PROSSIMO TURNO (5^ giornata). Sabato 11 novembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Fenix Faenza.

Nella foto: Stefano Mascetti