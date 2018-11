Primo open day del Valturio a Rimini, incontro sulle nuove professionalità per genitori ed alunni di terza media

Attualità

Rimini

| 10:05 - 07 Novembre 2018

Nell'ambito del primo Open Day, venerdì 9 novembre alle ore 17:00 si svolgerà, nell'Aula Magna dell'ITES Valturio di Rimini, la conferenza “Scenari del futuro e le nuove professionalità”. Relatori Luca Lorenzini, Solution design manager Randstad, e Giacomo Alpini, Responsabile Help desk e formazione di Fortech. L'incontro, rivolto ai genitori degli alunni di terza media, è un'occasione di approfondimento e discussione per chi si trova, insieme ai propri figli, ad operare una scelta fondamentale per il futuro. Genitori e alunni saranno accolti dalle ore 16:30; dopo la presentazione della scuola, mentre i genitori parteciperanno alla conferenza, i ragazzi saranno coinvolti in attività laboratoriali.