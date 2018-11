Stop al monopolio Siae, arriva anche a Rimini la nuova start up che fa risparmiare le imprese

Attualità

Rimini

| 09:25 - 07 Novembre 2018

Importante novità per le tante imprese riminesi che da anni pagano i diritti SIAE ed SCF per la diffusione di musica all’interno dei propri esercizi: da qualche settimana è possibile scegliere il proprio fornitore potendo optare per il nuovo arrivato Soundreef, start up fondata da Davide D’Atri e concorrente appunto di SIAE.

Soundreef ha di fatto scardinato il monopolio SIAE avvalendosi dell’appoggio di numerosi cantanti, offrendo un vasto repertorio musicale e permettendo alle aziende di spendere fino al 50% in meno.

Il servizio proposto è dedicato agli esercizi commerciali ed è utilizzato in migliaia di punti vendita in tutta Europa. Dal 2011 gli esercenti risparmiano fino al 50% sui costi SIAE/SCF mentre i musicisti vengono pagati trasparentemente.

Soundreef propone un catalogo di oltre 215.000 brani licenziati all’esercente senza la necessità di intermediazione SIAE/SCF. La scelta della musica è il frutto di una consolidata esperienza nell’industria e delle ultime ricerche accademiche ed aiuta le aziende a creare dei palinsesti di qualità in sintonia con i gli obiettivi di marketing.

Il passaggio a Soundreef Media Service è facile, e permette di avere un solo interlocutore su tutto il territorio italiano o europeo.

La licenza Soundreef Media Service (SMS) include: attestato annuale di diffusione di repertorio musicale esente dalla gestione SIAE/SCF, assistenza legale extragiudiziale: SMS si occuperà di tutte le relazioni con SIAE/SCF, legal Help Line: tutti i direttori dei pdv che usufruiscono del servizio offerto da SMS possono contattare la nostra Legal Help Line che interagirà entro 48 ore con SIAE/SCF, garanzia e manleva totale nei confronti di SIAE/SCF, consulenza musicale al fine di creare una radio in-store personalizzata agli ambienti, alla clientela, agli obiettivi di branding ed ai pattern di attività.