Sindaco Spinelli invita il ministro Costa: "Venga a Coriano, comune che ha l'inceneritore"

Attualità

Rimini

| 09:08 - 07 Novembre 2018

Il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli e l’ Assessore all'Ambiente Anna Pazzaglia hanno incontrato il Ministro Sergio Costa in occasione dell’inaugurazione di Ecomondo a alla fiera di Rimini.

Domenica Spinelli: ”Abbiamo invitato il Ministro in visita istituzionale a Coriano che è l’unico comune nella provincia, che da 40 anni, ha l'inceneritore. Abbiamo colto l'occasione per spiegare la nostra posizione contraria allo sblocca Italia, voluto dal Governo precedente, e il nostro impegno con un emendamento presentato direttamente in commissione Ambiente, e di come Coriano sia stato coinvolto per contribuire alla redazione e miglioramento del Piano Regionale e insieme al Comune di Parma ha sottoscritto e contribuito ad una Proposta di miglioramento del Piano Regionale predisposta dal Comune di Forlì. Nella lettera consegnata abbiamo anche informato il Ministro riguardo allo studio alternativo sull'ambiente voluto da Coriano e Riccione e svolto dall'università Unimore di Modena e Reggio Emila.”

Anna Pazzaglia: ”Ci siamo anche soffermati sul grande impegno che stiamo mettendo nella raccolta porta a porta e gli ottimi risultati raggiunti, come importante tassello per il raggiungimento di un miglior sistema per affrontare il problema rifiuti. Lo aspettiamo a Coriano per raccontare la bellezza del territorio, la ricchezza dei suoi prodotti enogastronomici nonostante la presenza di realtà ambientali impattanti volute dagli amministratori precedenti.”