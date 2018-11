Basket giovanile, la Under 16 RBR ko nonostante super Scarponi. Hurrà dell'Under 15

Sport

Rimini

| 00:31 - 07 Novembre 2018

Weekend storico per le squadre giovanili RBR impegnati nei campionati d’Eccellenza. La Pallacanestro Titano Under 18 ha battuto la pluriscudettata Virtus Bologna con una buonissima prova di squadra (5 in doppia cifra). Buone partite anche per le squadre Under 16 e Under 15 targate Angels, entrambe impegnate contro Pontevecchio. Niente referto rosa per l’Under 16 di Bernardi, che in trasferta ha trovato una difesa bolognese alla quale è stato permesso tanto e non è riuscita a trovare lo spunto finale per vincere. Top scorer Scarponi con 24 punti.

In Under 15, invece, successo netto, in casa per i ragazzi di Di Nallo, con gara sempre controllata e un +19 finale nel quale tutti sono stati protagonisti (miglior marcatore Ricci con 13 punti.



UNDER 16

Grande battaglia tra Angels/RBR e Pontevecchio alla palestra Pertini nella quinta giornata del campionato Under 16 d’Eccellenza. In una partita in cui entrambe le squadre segnano poco da fuori, risultano decisivi i tanti rimbalzi d'attacco catturati dai padroni di casa e, nel finale, qualche palla persa di troppo dei gialloblù. Fin dalle prime azioni appare chiaro che l'arbitraggio favorisce i padroni di casa, con Scarponi che viene sistematicamente abbracciato e strattonato dagli avversari nel tentativo di non fargli ricevere la palla. Emblematico il dubbio fallo in attacco fischiato agli Angels/RBR nelle ultime, concitate azioni punto a punto. Ma i ragazzi di coach Bernardi sanno che, a prescindere dai fischi arbitrali, possono e devono fare meglio sia in attacco che in difesa. Sarebbe bastato correre di più in contropiede o fare sempre tagliafuori per portare a casa i 2 punti contro un avversario che, in tutta onestà, non ha niente a livello tecnico e fisico in più dei romagnoli. Ora ci si deve concentrare sul prossimo, insidioso match di sabato contro la corazzata Forlì: ci aspettiamo una reazione e una grande prestazione da parte dei nostri giovani!



PONTEVECCHIO - SANTARCANGELO 61-59



PONTEVECCHIO: Benini 2, Bianchi, Caffagna, Chiarati, Costantini 21, Degli esposti 16, Lusignani 5, Massari, Neri 4, Spiga, Trepiccione 12, Vitale 1. All. Gessi, ass. Lepore.

SANTARCANGELO/RBR: Ricci 6, Carletti 2, Scarponi 24, Vettori, Nuvoli 5, Pasquarella 3, Rossi 5, Magnani 8, Mancini 6, Angelini. All. Bernardi, ass. Di Nallo.



Parziali: 13-13, 28-34, 48-46, 61-59.



UNDER 15

Netta vittoria per gli RBR/Angels che comandano per tutto il match contro Pontevecchio. Greco e Karpuzi sono appena rientrati dopo un mese di stop e Scarponi non è al 100% ma, nonostante gli acciacchi vari, i padroni di casa hanno più qualità degli avversari e piazzano subito il break (19-11 dopo 10'). La musica non cambia nel secondo e terzo quarto: la difesa a tutto campo degli Angels porta a palle recuperate e a canestri facili in contropiede, così il vantaggio aumenta gradualmente fino al +20. Nell'ultima frazione i ragazzi di coach Di Nallo controllano senza patemi la partita e c'é spazio in campo per tutti e 12 i convocati. Ora gli Angels devono allenarsi al meglio in settimana per prepararsi al sentito derby di domenica prossima contro i Crabs.



SANTARCANGELO/RBR - PONTEVECCHIO 70-51



SANTARCANGELO/RBR: Neri, Buo 7, Ricci 13, Greco, Scarponi 11, Dellarosa 6, Piacente 5, Ricciotti, Antolini 4, Amati 12, Karpuzi 8, Polverelli 4. All. Di Nallo, Ass. Brienza e Botteghi.

PONTEVECCHIO: Presti 20, Premoli 8, Perini 7, Zanetti 6, Bassi 4, Stignani 2, Nepoti 2, Loffredo 2, Giordano, Pontini, Cockram. All. Baffetti, ass. Zanardi.



Parziali: 19-11, 40-27, 56-37, 70-51.