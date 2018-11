Calcio giovanile, i Giovanissimi del Gabicce Gradara ko in casa contro la forte Vis Pesaro

Sport

23:46 - 06 Novembre 2018

GIOVANISSIMI



Gabicce Gradara - Vis Pesaro 1-4



Nel recupero della prima giornata il Gabicce Gradara è stato sconfitto a domicilio dalla forte Vis Pesaro. Il primo tempo, giocato ad armi pari dai padroni di casa, ha fatto registrare il vantaggio ospite al 22' maturato per una disattenzione difensiva su calcio d'angolo corto. In precedenza la squadra di Campanelli ha colpito una traversa con Cecchini

Nella ripresa gli ospiti hanno preso in mano il pallino del gioco facendo valere la loro maggiore qualità e forza fisica. Al 10' è arrivato il raddoppio, Giacchetti si è visto respingere il tiro dal portiere al 19' e un minuto dopo è arrivato il tris dei biancorossi. Al 22' Elia Simoncelli ha calciato fuori un rigore, calciato alla destra del portiere (fallo subito da Cecchini) e al 34' Giacchetti ha segnato il 3-1 con un tiro a mezzo altezza che il portiere non ha potuto trattenere. Al 37', infine, è arrivato il 4-1 degli ospiti su un altro errore difensivo.

Nel prossimo turno il Gabicce Gradara giocherà in casa domenica alle ore 11 contro il fanalino di coda New Academy.



IL TABELLINO

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Cerri, Giulietti, Ferraro, Della Costanza, Del Bianco, Magi Andrea,Shehu, Simoncelli Elia, Giacchetti, Cecchini.

Nella ripresa sono entrati: Bailetti, Borghini, Giannone, Campa, Gaddoni All.Campanelli



VIS PESARO: Petrucci, Agostini, Cantisani, Piccioni, Nicolini, Scutari, Gaudenzi, Ricci, Mele, Fiorani, Borozan. Nella ripresa sono entrati: Venturini, Ciccorilli, Ascani, Di Luca, Filippuccci, Monceri, Venerucci.