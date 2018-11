Basket giovanile, i Crabs Under 18 strapazzano in trasferta il Perugia 71-55

Sport

Rimini

| 21:20 - 06 Novembre 2018

Nella quinta giornata di andata del campioanto Under 18 d'Eccellenza, i Crabs passano a Perugia per 71-55. Inizio un po’ a rilento per i ragazzi di Maghelli, che nel primo quarto non riescono ad esprimere il loro gioco mentre gli avversari acquistano fiducia. Approfittando dell’avvio un po’ confusionario dei biancorossi, Perugia attacca facilmente il canestro e al suono della prima sirena le squadre sono in parità.



Anche il secondo periodo dei Crabs è contraddistinto da errori banali, passaggi buttati, tiri sbagliati e palle perse, ma i Granchi non vogliono lasciare il gioco in mano agli avversari, e grazie alla tripla allo scadere di Rosario Cruz, si va all’intervallo con il +2 riminese.

I biancorossi escono dagli spogliatoi cambiando marcia, più concretezza in attacco e più intensità in difesa minano le convinzioni di Perugia che inizia a sbagliare sotto canestro. Alla fine del terzo quarto il vantaggio è di 17 punti.

Nell’ultima frazione di gioco gli avversari provano invano a ricucire lo svantaggio, i Crabs con qualche difficoltà riescono a contenere il tentativo di rientro, portando a casa la partita.

Prova complicata per i giovani Granchi, ma la determinazione e la voglia di vincere hanno fatto la differenza. Cinque ragazzi sono andati in doppia cifra, Maralossou ha fatto il suo ritorno in campo dopo le settimane di stop forzato, e da sottolineare è la prestazione di Mazzotti che mette a segno una doppia doppia (10 punti e 11 rimbalzi).

“Il nostro inizio un po’ confuso ha dato fiducia agli avversari, siamo stati bravi a reagire e gestire questo tipo di situazione, ma non possiamo concedere questo tipo di vantaggio ai nostri avversari"dice coach Andrea Maghelli.







PERUGIA BASKET – BASKET RIMINI CRABS 55 – 71

(16 – 16, 29 – 31, 40 – 57)

Crabs: Rosario Cruz 10 (2/3, 2/2, 0/0), Corsetti n.e., Del Fabbro 3 (1/2, 0/1, 1/2), Veroni 0 (0/0, 0/1, 0/0), Rossi 9 (3/5, 1/4, 0/1), Lonfernini 13 (6/9, 0/1, 1/1), Giorgi 4 (2/5, 0/0, 0/0), Gamboni n.e., Mazzotti 10 (2/6, 2/6, 0/0), Tongue 10 (2/8, 2/6, 0/0), Maralossou 10 (5/9, 0/3, 0/2), Montanari 2 (1/1, 0/1, 0/0). All: Maghelli, Luongo, Daccico.