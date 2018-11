Manutenzione stradale sul corso d’Augusto: chiusura al traffico durante i lavori

Attualità

Rimini

| 15:52 - 06 Novembre 2018

Hanno preso avvio martedì mattina i lavori di manutenzione alla pavimentazione del Corso d’Augusto, nel tratto compreso fra il Ponte di Tiberio e Via Ducale.

L’intervento prevede la sistemazione della pavimentazione in asfalto della Via Circonvallazione Occidentale di fronte al Ponte di Tiberio e di quella in cubetti di porfido di Corso d’Augusto fino alla Via Ducale.

L’apertura del cantiere ha comportato la chiusura al traffico (eccetto residenti e autorizzati) del Corso d’Augusto interessato dai lavori, con l’obbligo di procedere dritti lungo la Via Circonvallazione Occidentale di fronte al Ponte di Tiberio.

I lavori saranno ultimati entro il 15 dicembre prossimo, prima delle festività Natalizie.

L’intervento fa parte del più generale progetto di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della viabilità principale della città affidato ad Anthea dalla Direzione lavori pubblici del Comune di Rimini.

I tecnici del Servizio Infrastruttura Stradale si occuperanno della Direzione dei Lavori.