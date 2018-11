Boxe, Alex Mohamad ai campionati regionali Elite. Forfait per l'infortunato Modou Samb

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:41 - 06 Novembre 2018

Venerdì 9 novembre (finali previste il giorno 11) prendono il via i campionati regionali elite, che si svolgeranno a Modena. Per la Vasco De Paoli di Santarcangelo salirà sul ring, nella categoria 64 kg pesi Walter, Alex Mohamad, che nel 2017 fermò la propria corsa in semifinale, contro Nicolò Amore della Ring Side Rimini.

"Peccato invece per il nostro 81 kilogrammi Modou Samb che si è infortunato, con frattura dell'omero alla spalla sinistra, visto che aveva molte possibilità di portare a casa il titolo è staccare il pass per gli italiani", spiega il maestro della Vasco De Paoli Tiziano Scarpellini.