Judo, la riccionese Morgana De Paoli alle finali degli Italiani Federali

Sport

Riccione

| 15:15 - 06 Novembre 2018

L’atleta della sezione Judo della Polisportiva Riccione, Morgana De Paoli, ha partecipato all'ultima prova del Trofeo Italia under 15 tenutasi al Pala Norda di Bergamo. L’atleta riccionese si è presentata alla prova bergamasca come testa di serie n. 3 e come vincitrice della precedente prova aquilana del Trofeo Italia. La tensione per questa responsabilità ha giocato un brutto scherzo alla romagnola che, al primo incontro, dopo essere passata velocemente in vantaggio, a causa un piccolo errore costatole un ippon ha messo fine alla possibilità di arrivare imbattuta alla finale dei campionati italiani. Morgana ha quindi superato altri due incontri dei recuperi che le sono valsi il 3° gradino del podio e la stessa posizione in ranking list nazionale.

La giovanissima judoka riccionese, avendo mantenuto una posizione di vertice in ranking list, rimane testa di serie e qualificata di diritto alla Finale dei Campionati Italiani federali che si terranno a Ostia il 2 dicembre prossimo.

“Morgana è sicuramente fra le migliori in categoria e l’ha dimostrato vincendo due trofei Italia e rimanendo sul podio a Bergamo – spiegano i tecnici del Judo Polisportiva Riccione -. Le sue avversarie la temono, ma alla sua giovane età non è facile mantenersi lucidi e gestire la tensione. L’incontro perso sarà per lei e per noi allenatori la via maestra da seguire in queste 4 settimane che ci separano da Ostia, per permettere alla nostra atleta di arrivare al top della prestazione tecnica e atletica. Morgana ci tiene e noi pure, quindi già dal giorno dopo la gara si lavorerà duro a testa basta, con l’obiettivo di dare il massimo”.