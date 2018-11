Roller Riccione chiude la stagione sportiva agonistica con 6 podi al Campionato Nazionale Uisp

Sport

Riccione

| 15:14 - 06 Novembre 2018

Ancora impegni sportivi di alto livello ed ancora ottime soddisfazioni per la squadra agonistica del Roller Riccione, sezione pattinaggio inline dell’Asd Pattinaggio Artistico Riccione, che rientra dal Campionato Nazionale Uisp di Vanzaghello (Milano) con 6 podi nazionali e un 5° posto in classifica nazionale squadre. I giovani atleti del Roller Riccione si sono messi alla prova alla grande, gareggiando per quattro lunghi giorni consecutivi nelle discipline: classic style (pattinaggio di figura), speed slalom (slalom su un piede), slide (frenate spettacolari) e roller cross (percorso ad ostacoli in velocità). Una bella sfida sia in termini di resistenza fisica che di difficoltà, perché in questo circuito le categorie vengono raggruppate per fasce di età più ampie, e gli atleti si scontrano quindi anche con avversari più grandi anche di due anni.





Hanno partecipato a questa bellissima avventura:

Agata Antonelli (1° speed slalom, 3° classic style e 4° roller cross)

Alessandra Semprini (4° classic style, 5° slide, 5° battle, 7° roller cross)

Cecilia Medda (4° classic style, 11 speed slalom)

Cristoforo Antonelli (7° roller cross)

Federico Mainolfi (2° classic style, 5° speed slalom, 7° roller cross)

Giulia Ugolini (5° speed slalom, 9° roller cross)

Irene Ragusa (4° classic style, 10° roller cross)

Lucrezia Morri (2° slide, 5° classic style, 5° speed slalom, 5° roller cross)

Rebecca Azzetti (2° classic style, 3° battle)