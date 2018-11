Riminese ha un malore davanti alla propria auto distrutta da un incendio: finisce in ospedale

Cronaca

Rimini

| 14:52 - 06 Novembre 2018

Disavventura per un cittadino riminese, residente in un condominio di via Costantinopoli a Miramare. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno all'una, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere un incendio che si è sprigionato da una Renault Kadjar parcheggiata nell'area condominiale. Alla vista del mezzo distrutto dalle fiamme, il marito della proprietaria ha accusato un malore ed è stato soccorso dal personale del 118, infine trasportato all'ospedale Infermi di Rimini. Le fiamme hanno danneggiato anche un'Alfa Romeo 156 parcheggiata vicino alla Renault, ma anche l'intonaco del condominio e l'impianto elettrico. Sul posto, per le indagini di rito, una pattuglia dei Carabinieri.