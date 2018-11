Via alle prevendite per il Dtm, al Misano World Circuit dal 7 giugno 2019

Sport

Misano Adriatico

| 14:26 - 06 Novembre 2018

Dopo l’annuncio ufficiale delle date in cui il DTM tornerà a Misano World Circuit nel 2019, dal 7 al 9 giugno, partono anche le prevendite per assistere allo straordinario spettacolo del popolarissimo campionato automobilistico.



Non si è ancora spenta l’eco del successo delle gare di quest’anno, col regalo del ritorno in pista di Alex Zanardi, la splendida vittoria di Mick Schumacher in Formula 3 ed il concerto di Gianna Nannini, che tutto l’impegno organizzativo di MWC insieme a ITR è proiettato sul prossimo appuntamento, che sarà la terza gara della stagione, mentre il debutto è confermato ad Hockeneim il 3-5 maggio. Quattro le piste fuori dai confini tedeschi: Misano, Assen, Brands Hatch e Zolder.



L’anticipo della data rispetto allo scorso anno è un’importante novità e coincide con la Pentecoste, tradizionale periodo nel quale i tedeschi amano fare un periodo di vacanza.



Due novità importanti per il 2019: l’arrivo in pista della Aston Martin che si aggiungerà ad Audi e BMW, e il debutto della nuova Serie W, campionato femminile con un premio finale da 1,5 milioni di dollari. A Misano World Circuit sarà possibile assistere anche a questo campionato, insieme alla spettacolare Formula 3.



L’avvio delle prevendite rende possibile acquistare il biglietto fino al 10 gennaio con lo sconto del 25% su tutti i settori fino al 10 gennaio. Tre le categorie: Tribuna Centrale, Tribune A-B-C e Prato. Tutte le tipologie di biglietto consentono l’ingresso al paddock. Facilitazioni per l’ingresso dei bambini: fino a 6 anni l’ingresso è gratuito; da 7 a 14 anni sono previste facilitazioni nei Pacchetti Family con ingresso a 5 euro o gratuito. La prevendita è attiva nella pagina ufficiale www.DTM.com/tickets, www.ticketone.it e su tutti i punti vendita Ticketone.



Va ricordato che un weekend col DTM non è solo un’imperdibile emozione sportiva, ma un’autentica esperienza accanto ad una delle corse più prestigiose del mondo, resa disponibile dalla decisione di consentire ad ogni tipologia di biglietto l’ingresso al paddock.



La possibilità di confermare il DTM anche nel 2019 a Misano è garantita dall’impegno diretto di Misano World Circuit e del Comune di Misano Adriatico, col sostegno fattivo di APT Servizi e Destinazione Romagna e con la collaborazione della Fondazione aMisano.