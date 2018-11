Santarcangelo, pronta la nuova area per sosta camper in via della Resistenza

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:41 - 06 Novembre 2018

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova area camper di via della resistenza: giovedì 8 novembre alle 11 il sindaco Alice Parma, l’assessore al Turismo e Sviluppo economico Paola Donini, l’assessore alla Pianificazione urbanistica e Lavori pubblici Filippo Sacchetti e Gianni Brogini, direttore marketing APC (Associazione produttori caravan e camper), apriranno la nuova area di sosta che accoglierà camper e caravan fin dalla Fiera di San Martino ormai alle porte.

Realizzato anche grazie al contributo di 20mila euro che il Comune di Santarcangelo si è aggiudicato tramite il bando dell’APC “I Comuni del turismo in libertà”, lo spazio ospita 15 piazzole di 40 metri quadrati ciascuna con tre pozzetti per il carico/scarico delle acque, nove colonnine per il rifornimento elettrico e tre servizi igienici dotati di docce in un’area complessiva di circa 1.800 metri quadrati.