Rimini, ecco il progetto per la via Portofino: in primis collegamento con il sottopasso ferroviario

Attualità

Rimini

| 12:40 - 06 Novembre 2018

E’ in pubblicazione dallo, scorso 31 ottobre, l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo di fattibilità tecnica ed economica e variante urbanistica denominato “Completamento sottopasso via Portofino a Marebello”.



L’intervento prevede la realizzazione del collegamento stradale tra il sottopasso esistente alla linea ferrovia Bologna-Ancina con la Via Portofino a Marebello. Il progetto inoltre prevede, in ottemperanza a quanto previsto dal progetto complessivo del Parco del Mare Rimini Sud, anche la rifunzionalizzazione dell’attuale sede stradale di Via Portofino e la riorganizzazione dei flussi veicolari sul Viale Regina Margherita.



Negli elaborati, consultabili in libera visione per 60 giorni presso l’ufficio espropri di via Rosaspina 7, è possibile individuare le aree occorrenti alla realizzazione dell’opera oltre ai relativi proprietari catastali, nonché la relazione generale e il quadro economico in cui sono indicati natura, scopo e spesa presunta dell’opera da eseguire.

Chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte che dovranno pervenire entro il giorno 31 dicembre 2018 all’ufficio Espropri.