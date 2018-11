Misano, il Liceo San Pellegrino studia anche a Monaco. Tra loro, anche tre studentesse di San Marino

Attualità

Misano Adriatico

| 11:50 - 06 Novembre 2018

Suona in tedesco la prima campanella di scuola. Sono da poco tornati da Monaco di Baviera i ragazzi della classe IV del Liceo Linguistico San Pellegrino che hanno partecipato al viaggio studio in Germania. Tra loro, anche tre studentesse di San Marino.



Si allarga la mappa delle destinazioni che il Liceo Linguistico San Pellegrino sceglie per inaugurare all’estero l’avvio dell’anno scolastico. Il 2018 porta con sé, infatti, la novità della ripresa dei viaggi studio in Germania. Una scelta improntata dalla vocazione all’internazionalità che anima l’intera Fondazione Unicampus San Pellegrino, per approfondire la conoscenza della lingua straniera avvicinandosi alla sua cultura e alle sue tradizioni.



La classe IV ha soggiornato a Monaco di Baviera, dove ha frequentato un corso intensivo di lingua e cultura tedesca presso la scuola BWS Germanlingua, nel centro della città.

Nella capitale bavarese, gli studenti hanno visitato le principali attrazioni tra natura, cultura e tecnologia: la Residenz, il duomo, la splendida Marienplatz, l’università, il castello barocco Nymphenburg, la Neue Pinakothek e il Deutsches Museum.

Uno sguardo rivolto al futuro e al mondo del lavoro con la visita alla sede della BMW e alla Allianz Arena. Il soggiorno è stato particolarmente intenso e significativo, con le visite guidate alla città di Mozart, Salisburgo, e al fiabesco castello di Neuschwanstein.