Al via Ecomondo, a Rimini fiera su green e circular economy. In 4 giorni oltre 200 eventi internazionali

Attualità

Rimini

| 09:44 - 06 Novembre 2018

Nel settore della "green" e "circular economy" l'Italia è ai primi posti in Europa, in particolare nell'efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle risorse. E' quanto sarà affrontato a Ecomondo, la fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile dal 6 al 9 novembre alla Fiera di Rimini. Giunta alla 22/ma edizione e organizzata da Italian exhibition group (Ieg), Ecomondo si concentrerà sul nuovo paradigma dell'economia circolare che, grazie a normative e finanziamenti, sta diventando un tassello chiave dei processi industriali in tutti i Paesi più sviluppati.A inaugurare il salone sarà il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. A seguire prenderanno il via gli Stati generali della Green economy, che quest'anno hanno per titolo "Green economy e nuova occupazione. Le priorità per il rilancio dell'Italia". In contemporanea si terrà Key Energy (giunta alla 12/ma edizione), il Salone dell'energia e della mobilità sostenibile - organizzato da Ieg - che ospiterà la nuova edizione di "Città Sostenibile". Oltre alla parte espositiva che occuperà 129mila metri quadrati di fiera, l'agenda di Ecomondo prevede più di 200 eventi internazionali. Attesi buyers da 60 Paesi. Quest'anno si rafforza in fiera la presenza della Commissione europea, che avrà un proprio stand, dell'Agenzia Easme, con 38 progetti finanziati dai programmi europei. L'expò ospiterà inoltre il summit europeo sul fosforo (European nutrient event), per la prima volta in Italia dopo le tappe di Basilea e Berlino. Da segnalare il focus sulla strategia europea sulla plastica e le esperienze più interessanti che operano nella gestione e valorizzazione della risorsa idrica, nonché il tema della bonifica di suoli, la riqualificazione di siti e aree portuali. Durante i quattro giorni del Salone si parlerà anche di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, trattamento e purificazione dell'aria indoor e outdoor, monitoraggio di emissioni ed effluenti gassosi.