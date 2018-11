Rollerverucchio vince ai nazionali Uisp e chiude al terzo posto come società

Sport

Sono terminate le quattro giornate di grande divertimento e spettacolo al Palazzetto dello Sport di Vanzaghello (Milano), dove dall’1 al 4 novembre si è svolto il Campionato Agonisti e Trofeo Preagonisti Nazionale UISP Freestyle. Un grande appuntamento che conferma la crescita di una disciplina a rotelle in grande espansione proprio grazie all’UISP e alle sue società, con oltre 200 atleti e 20 club partecipanti alla grande festa dello sport. Tante le singole competizioni presenti durante la manifestazione, a dimostrazione della versatilità del freestyle: dallo “Speed Slalom” (gara di velocità con slalom a coni) al “Roller Cross” (un percorso a ostacoli con rampe e sottopassi), dal “Classic Freestyle Slalom” (più simile all'artistico) al “Free Jump”, con salti senza rampe. Ogni partecipante ha potuto trovare la propria specialità preferita, in un contesto davvero d’eccezione, con il centro sportivo di Vanzaghello che è stato in grado di ospitare sino a 500 persone tra il pubblico, nella pista principale in parquet, in una seconda pista coperta in materiale plastico e in quella in cemento all’esterno.

Il club romagnolo Rollerverucchio ha riconfermato la sua forza e preparazione in questa disciplina del pattinaggio, portando “a casa” la coppa del terzo piazzamento nella classifica delle società.

Il merito è tutto dei suoi campioni, schierati in pista partendo dai piccoli della categoria Giovanissimi fino ai veterani della categoria Master. Ogni atleta, nella sua categoria, ha contribuito in maniera vincente al punteggio della classifica finale della squadra. Su tutti hanno eccelso Valloni Enrico, Bertozzi Elena, Nicotra Mattia, e Zaghini Eric, conquistando medaglie d’oro praticamente in tutte le discipline presenti in gara!

I piazzamenti:SLIDE - Enrico Valloni (oro), Eric Zaghini (oro), Pietro Luppi (argento), Mattia Nicotra (bronzo)FREE JUMP – Eric Zaghini (oro)BATTLE - Elena Bertozzi (argento), Diego Sebastiani (argento), Mattia Nicotra (oro)CLASSIC – Enrico Valloni (bronzo), Elena Bertozzi (oro), Diego Sebastiani (bronzo), Mattia Nicotra (oro), Simone Nicotra (sesto posto)SPEED SLALOM – Francesco Bartolucci (bronzo), Enrico Valloni (oro), Davide Rinaldi (argento), Aurora Piva (quarto posto), Elena Bertozzi (argento), Simone Vanni Lazzari (argento), Diego Bartolucci (quinto posto), Giulia Bargellini (quarto posto), Mattia Nicotra (oro), Roberto Bertozzi (quinto posto), Eric Zaghini (argento)CROSS - Francesco Bartolucci (bronzo), Enrico Valloni (oro), Davide Rinaldi (argento), Simone Nicotra (settimo posto), Aurora Pivi (quinto posto), Diego Bartolucci (settimo posto), Simone Vanni Lazzari (sesto posto), Elena Bertozzi (argento), Diego Sebastiani (quarto posto), GiuliaBargellini (oro), Emmanuelle Clerc (quarto posto), Roberto Bertozzi (quinto posto), Mattia Nicotra (oro), Eric Zaghini (oro)