Obbligo fatturazione elettronica: incontri informativi per imprese riminesi

Attualità

Misano Adriatico

| 09:06 - 06 Novembre 2018

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo per tutte le attività di emettere e conservare le fatture in formato elettronico. Per arrivare preparati a questa importante scadenza, Confesercenti organizza una serie di incontri per accompagnare le imprese in maniera serena verso la digitalizzazione del processo di fatturazione. L’Associazione infatti ha predisposto una serie di soluzioni adattabili alle diverse esigenze delle imprese (legate per esempio alla dimensione organizzativa, al volume di fatture emesse o ricevute, ecc.).



Per le imprese dell’area Sud (Riccione, Misano e Cattolica) l’appuntamento è:

Giovedì 8 novembre dalle ore 14.30 alle 15.30 Presso Rio Agina Caffè – Via Milani 9 - Misano Adriatico. Interverranno dirigenti e consulenti della Confesercenti che illustreranno i nuovi adempimenti previsti dalla normativa, gli impegni e i servizi messi in campo per aiutare soprattutto le piccole imprese e che risponderanno poi alle domande dei partecipanti. La partecipazione al seminario è aperta a tutti e gratuita.